Бейбит Жукаев обыграл экс-31-ю ракетку мира

В британском Сурбитоне начался турнир категории «Челленджер» с призовым фондом 125 тысяч долларов США, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Уверенную победу на старте одержал Бейбит Жукаев (171 АТР), который в двух сетах обыграл экс-31-ю ракетку мира - американца Максима Кресси (175 АТР) со счетом 6:4, 6:3.

Во втором раунде казахстанцу предстоит сыграть с одним из австралийцев - Кристофером О Коннелом или Джеймсом Даквортом.

В первом круге этого же «Челленджера» Михаил Кукушкин (136 АТР) уверенно обыграл британца Артура Фери (246 АТР) - 6:3, 6:2. За выход в четвертьфинал казахстанец встретится с победителем пары Алекс Микельсен (США)/Пол Джубб (Великобритания).