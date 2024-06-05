РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:25, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Бейбит Жукаев обыграл экс-31-ю ракетку мира

    Бейбит Жукаев
    Фото: ФТК

    В британском Сурбитоне начался турнир категории «Челленджер» с призовым фондом 125 тысяч долларов США, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Уверенную победу на старте одержал Бейбит Жукаев (171 АТР), который в двух сетах обыграл экс-31-ю ракетку мира - американца Максима Кресси (175 АТР) со счетом 6:4, 6:3.

    Во втором раунде казахстанцу предстоит сыграть с одним из австралийцев - Кристофером О Коннелом или Джеймсом Даквортом.

    В первом круге этого же «Челленджера» Михаил Кукушкин (136 АТР) уверенно обыграл британца Артура Фери (246 АТР) - 6:3, 6:2. За выход в четвертьфинал казахстанец встретится с победителем пары Алекс Микельсен (США)/Пол Джубб (Великобритания).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бейбит Жукаев Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!