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Бейбит Жукаев  исполнил 18 эйсов и едва не сотворил сенсацию на турнире в Лилле

Ринат Дусумов
29 Марта 2023, 05:00
Бейбит Жукаев  исполнил 18 эйсов и едва не сотворил сенсацию на турнире в Лилле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев сыграл матч первого круга на турнире одиночного разряда во французском Лилле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисист из Казахстана провел встречу с австралийским спортсменом Максом Пёрселлом (99-я ракетка мира) и потерпел поражение в трех сетах со счетом 6:7, 6:2, 6:7.

Во время встречи Жукаев исполнил 18 подач навылет и совершил пять двойных ошибок. Также Бейбит выиграл восемь очков и четыре гейма подряд.

Казахстанский теннисист на данный момент занимает 343-й строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).

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