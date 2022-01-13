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    Бейбит Исабаев назначен депутатом Сената Парламента РК

    13 Января 2022, 13:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Бейбита Исабаева депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Назначить Исабаева Бейбита Оксикбаевича депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, освободив от должности руководителя Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 13 января 2022 года

    № 768


    Исабаев Бейбит Оксикбаевич родился 4 декабря 1962 года.

    В 1985 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, журналист; в 1999 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан, специалист-международник.

    С 1985 по 1987 год - редактор Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию.

    С 1987 по 1991 год - корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты «Лениншіл жас».

    С 1991 по 1994 год - заместитель, главный редактор газет «Оркен», «Горизонт».

    С 1994 по 1995 год - генеральный директор Казахского государственного телевидения; заместитель главы Администрации Алматы; председатель Комитета внутренней политики акимата Алматы.

    С 1995 по 1997 год - заместитель акима Алматы.

    С 1997 по 1999 год - слушатель Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    С 1999 по 2000 год - директор Департамента администрации Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    С 2000 по 2002 год - заведующий отделом правительственной информации канцелярии премьер-министра Республики Казахстан; советник министра иностранных дел Республики Казахстан; посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    С 2002 по 2003 год - национальный координатор Республики Казахстан по вопросам организации «Центрально-Азиатское сотрудничество».

    С 2003 по 2006 год - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.

    С 2006 по 2008 год - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Турецкой Республике, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству; вице-министр культуры и информации РК.

    С 2008 по 2009 год - пресс-секретарь президента РК.

    С 2009 по 2015 год - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

    С 2015 по 2019 год - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике.

    С июля 2019 года до сегодняшнего назначения был руководителем представительства Президента Республики Казахстан в парламенте.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Сенат Назначения
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