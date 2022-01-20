Бейбит Исабаев избран главой Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бейбит Исабаев избран председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пленарного заседания Сената Парламента депутаты рассмотрели постановление об избрании депутата Сената Бейбита Исабаева в состав постоянного комитета Сената Парламента РК.

«Как известно, указом Главы государства Исабаев Бейбит Оксикбаевич назначен депутатом Сената. Вы все хорошо знаете Бейбита Оксикбаевича. Бейбит Оксикбаевич изъявил желание работать в составе Комитета по социально-культурному развитию и науке», - сказал председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания.

Депутаты проголосовали за постановление об избрании депутата Исабаева председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК.

Маулен Ашимбаев пожелал Бейбиту Исабаеву успехов в его дальнейшей деятельности.

Ранее сообщалось, что депутата Сената Мурата Бактиярулы избрали в состав Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК. Ранее он возглавлял Комитет по социально-культурному развитию и науке Сената.