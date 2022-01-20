Бейбит Исабаев избран главой Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бейбит Исабаев избран председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе пленарного заседания Сената Парламента депутаты рассмотрели постановление об избрании депутата Сената Бейбита Исабаева в состав постоянного комитета Сената Парламента РК.
«Как известно, указом Главы государства Исабаев Бейбит Оксикбаевич назначен депутатом Сената. Вы все хорошо знаете Бейбита Оксикбаевича. Бейбит Оксикбаевич изъявил желание работать в составе Комитета по социально-культурному развитию и науке», - сказал председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания.
Депутаты проголосовали за постановление об избрании депутата Исабаева председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК.
Маулен Ашимбаев пожелал Бейбиту Исабаеву успехов в его дальнейшей деятельности.
Ранее сообщалось, что депутата Сената Мурата Бактиярулы избрали в состав Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК. Ранее он возглавлял Комитет по социально-культурному развитию и науке Сената.
- Снизить ставки утильсбора на сельхозтехнику предложил депутат
- Сенатор: Крупные аграрные компании должны участвовать в возрождении села
- Развитие стандартных образцов: Сенат ратифицировал соглашение
- Мурат Бактиярулы избран в состав Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената
- Асхат Аймагамбетов: Министерство возьмет на контроль вопросы оцифровки научных работ
- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Сената
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана