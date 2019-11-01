«Бейбарыс» из Атырау выступит в Континентальном Кубке по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Действующий чемпион Казахстана начнет свой путь в Континентальном кубке 2019/2020 с третьего раунда, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея QHF. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Бейбарыс» попал в группу «F», где соперниками клуба из Атырауской области станут белорусский «Неман», польская «Краковия» и «Донбасс» из Украины.

Турнир пройдет с 15 по 17 ноября 2019 года в городе Кракове (Польша). Путевки в финал Континентального кубка, намеченный на 10-12 января 2020 года, получат две лучшие команды группы.

Отметим, что «Бейбарыс» будет участвовать в Континентальном Кубке в четвертый раз, при этом лучшим результатом атырауской команды является «серебро» сезона 2016/2017, когда в финале турнира «Бейбарыс» уступил команде «Ноттингем Пантерс» из Англии.

Напомним, действующим обладателем трофея является казахстанский клуб «Арлан» из Кокшетау.

Континентальный Кубок по хоккею с шайбой (англ. IIHF Continental Cup) — ежегодное спортивное соревнование по хоккею с шайбой. Турнир является преемником Кубка Федерации, разыгрывавшегося в 1995-1997 годах. С 2009 года Континентальный Кубок является единственным международным хоккейным турниром среди мужских клубных команд, проводимым под эгидой ИИХФ.