«Бейбарыс» из Атырау выступит в Континентальном Кубке по хоккею
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Действующий чемпион Казахстана начнет свой путь в Континентальном кубке 2019/2020 с третьего раунда, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея QHF. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«Бейбарыс» попал в группу «F», где соперниками клуба из Атырауской области станут белорусский «Неман», польская «Краковия» и «Донбасс» из Украины.
Турнир пройдет с 15 по 17 ноября 2019 года в городе Кракове (Польша). Путевки в финал Континентального кубка, намеченный на 10-12 января 2020 года, получат две лучшие команды группы.
Отметим, что «Бейбарыс» будет участвовать в Континентальном Кубке в четвертый раз, при этом лучшим результатом атырауской команды является «серебро» сезона 2016/2017, когда в финале турнира «Бейбарыс» уступил команде «Ноттингем Пантерс» из Англии.
Напомним, действующим обладателем трофея является казахстанский клуб «Арлан» из Кокшетау.
Континентальный Кубок по хоккею с шайбой (англ. IIHF Continental Cup) — ежегодное спортивное соревнование по хоккею с шайбой. Турнир является преемником Кубка Федерации, разыгрывавшегося в 1995-1997 годах. С 2009 года Континентальный Кубок является единственным международным хоккейным турниром среди мужских клубных команд, проводимым под эгидой ИИХФ.
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