Новости
Бетономешалка въехала в магазин в Петропавловске
4 Ноября 2020 20:27
Поделиться:
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске автобетоносмеситель въехал в строительный магазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеЗаявление об угоне своего авто подал житель Осакаровки, чтобы скрыть ДТП Мужчину с тяжелым ножевым ранением спасли полицейские Алматинской области Мужчину с марихуаной задержали на санитарном посту в СКО
По информации пресс-службы департамента полиции, обошлось без жертв.
Инцидент произошел по улице Хименко. Автобетоносмеситель, припаркованный вблизи торгового дома на ручном тормозе, сам покатился и въехал в строительный магазин «Амега». Сумма причиненного ущерба уточняется.
«Собран административный материал. По результатам дополнительного сбора информации будет принято решение о мерах правовой ответственности водителя», - прокомментировали в пресс-службе.
Вчера в Петропавловске легковой автомобиль повис над траншеей.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- На аппаратах ИВЛ находятся десять жителей СКО
- При каких условиях закроют на карантин школы в СКО
- Трех сибирских косуль отстрелили браконьеры в СКО
- Мужчину с марихуаной задержали на санитарном посту в СКО
- Нетрезвый покупатель ранил продавца в селе СКО
- У пенсионеров стали чаще выявлять коронавирус в СКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047