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Бетономешалка въехала в магазин в Петропавловске

4 Ноября 2020 20:27
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Бетономешалка въехала в магазин в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске автобетоносмеситель въехал в строительный магазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, обошлось без жертв.

Инцидент произошел по улице Хименко. Автобетоносмеситель, припаркованный вблизи торгового дома на ручном тормозе, сам покатился и въехал в строительный магазин «Амега». Сумма причиненного ущерба уточняется.

«Собран административный материал. По результатам дополнительного сбора информации будет принято решение о мерах правовой ответственности водителя», - прокомментировали в пресс-службе.

Вчера в Петропавловске легковой автомобиль повис над траншеей.


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#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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