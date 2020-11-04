Бетономешалка въехала в магазин в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске автобетоносмеситель въехал в строительный магазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, обошлось без жертв.

Инцидент произошел по улице Хименко. Автобетоносмеситель, припаркованный вблизи торгового дома на ручном тормозе, сам покатился и въехал в строительный магазин «Амега». Сумма причиненного ущерба уточняется.

«Собран административный материал. По результатам дополнительного сбора информации будет принято решение о мерах правовой ответственности водителя», - прокомментировали в пресс-службе.

Вчера в Петропавловске легковой автомобиль повис над траншеей.