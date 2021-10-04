РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:27, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Бетономешалка перевернулась в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы перевернулась бетономешалка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как прокомментировали в департаменте полиции города, авария произошла 4 октября около 13:30 на развязке аль-Фараби - Жарокова.

    «Водитель М., управляя автомобилем марки «Mercedes Benz ACTRO S3236», следуя по пр. аль-Фараби в восточном направлении и при съезде на ул. Жарокова на юг, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства на левую сторону. В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения, пострадавших нет. Материал передан в УП Бостандыкского района г.Алматы по территориальности», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!