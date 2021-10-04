Бетономешалка перевернулась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы перевернулась бетономешалка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в департаменте полиции города, авария произошла 4 октября около 13:30 на развязке аль-Фараби - Жарокова.

«Водитель М., управляя автомобилем марки «Mercedes Benz ACTRO S3236», следуя по пр. аль-Фараби в восточном направлении и при съезде на ул. Жарокова на юг, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства на левую сторону. В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения, пострадавших нет. Материал передан в УП Бостандыкского района г.Алматы по территориальности», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.