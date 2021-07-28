Бетонные столбы снес водитель автомобиля в Павлодаре

ПАВЛОДАР.КАЗИНФОРМ - Водитель скрылся с места ДТП, его разыскивает полиция, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Дорожное происшествие заметили прохожие на улице Жибек Жолы. По словам очевидцев, водитель снёс несколько столбов.

Как сообщили в областном департаменте полиции, ДТП произошло из-за того, что владелец Mercedes не справился с управлением.

«Он наехал на бетонные столбы и снёс их. В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратилась пассажирка. Водитель скрылся с места происшествия, он разыскивается», – рассказали в ведомстве.

Автомобиль отправили на штрафстоянку. Полицейские проводят проверку.