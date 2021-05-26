Бетонные блоки убирают из дворов Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов обратился к председателям КСК и ОСИ с просьбой освободить дворы для беспрепятственного проезда спецмашин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата глава региона напомнил недавний случай в Петропавловске, когда пожарным пришлось с 30-килограммовым снаряжением перелезать через бетонный забор, чтобы добраться до возгорания.

«Машины скорой помощи и пожарные не могут добраться до подъезда. Установлены всякие баррикады, ограждения, заборы. Проезд вдоль дома должен быть сквозным. Никаких заборов не должно быть. Спецмашина должна свободно проезжать. Обращаюсь к председателям КСК и ОСИ - обеспечить свободный доступ спецмашинам. Поручил начальнику департамента по чрезвычайным ситуациям обследовать жилые массивы города», - сказал К. Аксакалов.

Начальник ДЧС области Рамиль Камалов подтвердил, что из-за загруженности дворов пожарная техника не всегда может сразу добраться до очага возгорания. Иногда теряют по 15 минут. За это время огонь беспрепятственно распространяется и наносит ущерб.

«Жаркая погода установилась. Возгорания каждый день происходят. Для чего в прошлом году ставили шлагбаумы? Специально из бюджета выделили средства. Более 60 установили. В этом еще 60 установят. Мы предоставляем возможность людям спокойно выйти из подъезда и прогуляться по двору. Но я вижу, что там, где поставили шлагбаум, он днем открыт. Как ставили машины возле подъезда, так и ставят. Создаем препятствия для спецмашин. Это же здоровье и жизнь людей. Необходимо убирать бетонные заборы. Любое учреждение как секретный завод. Забор под три метра ставят», - отметил К. Аксакалов.

В пресс-службе акима Петропавловска сообщили, что уже начали демонтаж незаконно установленных блоков во дворах жилых домов.

«Ограждения устанавливают сами жители. По их мнению, это поможет обеспечить безопасность движения во дворе. Уже убрали четыре железобетонных блока и семь металлических ограждений. Для безопасности и ограничения въезда во двор жителям необходимо выбрать варианты, не препятствующие проезду экстренных служб, например, лежачие полицейские и шлагбаумы», - добавили в пресс-службе.