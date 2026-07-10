Бетонное покрытие не выдержало жары на трассе Шымкент — Узбекистан

После штормового предупреждения о повышении температуры воздуха до 40 градусов жары дорожные службы усилили патрулирование и контроль за состоянием трасс Туркестанской области.

— На автодороге республиканского значения «Шымкент — граница Республики Узбекистан» проводятся профилактические работы по обеспечению стабильного состояния цементобетонного покрытия в условиях высокой температуры воздуха. 10 июля в ходе обследования на 750-м километре дороги специалисты выявили локальный дефект цементобетонного покрытия. Участок был оперативно обозначен временными дорожными знаками, после чего специалисты приступили к проведению необходимых ремонтно-профилактических работ, — сообщили в «ҚазАвтоЖол».

В нацкомпании уточнили, что в ликвидации повреждения задействованы шесть специалистов и пять единиц дорожной техники.

— Просим водителей соблюдать скоростной режим, требования временных дорожных знаков и проявлять повышенное внимание при проезде участков проведения дорожных работ. Мониторинг состояния цементобетонных участков региональных трасс продолжается в усиленном режиме, — добавили в компании.

Напомним, в конце мая на этом же участке трассы уже проводили профилактические работы. В «ҚазАвтоЖол» объясняли, что при высоких температурах бетонное покрытие расширяется и может деформироваться.