Беташар во время карантина попытался провести житель Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Беташар во время карантина пресекли жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, продолжается работа по исполнению требований действующего постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

«Рейдовые мероприятия по соблюдению запрета на поминальные и праздничные мероприятия со скоплением большого количества граждан без соблюдения масочного режима и социальной дистанции продолжаются, - пояснили в ведомстве. - Так, сотрудники управления полиции города Тараза, совместно с мобильной группой, выявили факт проведения жителем города свадебного торжества беташар с приглашением более 40 гостей».

Полицейские провели с нарушителями карантина разъяснительные беседы, предупредили об опасности заражения вирусом, недопустимости подобных мероприятий в целях сохранения здоровья родных и близких.

В отношении организатора мероприятия составлен административный протокол по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Собранные материалы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия законного решения, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

С 10 октября по 6 ноября мониторинговые группы провели 1 328 рейдовых проверок на 9 125 объектах. Выявлено 530 нарушений карантинного режима, составлено 163 протокола на сумму 17 852 840 тенге.