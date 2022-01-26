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Бессрочный сертификат будет выдаваться вакцинированным бустерной дозой в Азербайджане

26 Января 2022 22:04
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Бессрочный сертификат будет выдаваться вакцинированным бустерной дозой в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Лицам, ревакцинированным бустерной дозой вакцины против коронавируса в Азербайджане, будет выдаваться бессрочный сертификат о вакцинации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на совместное заявление Министерства здравоохранения АР, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

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Согласно документу, иммунизация является наиболее эффективным способом предотвращения осложнений от новых и быстро распространяющихся штаммов вируса COVID-19.

«В настоящее время в стране идет процесс вакцинации в соответствии со «Стратегией иммунизации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы». В результате активного участия населения в вакцинации эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной», - говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что через 5 месяцев после иммунизации двумя дозами вакцины от COVID-19 в зависимости от организма устойчивость к этому вирусу может снижаться. В связи с этим рекомендовано введение «бустерной дозы» для повторного повышения иммунитета организма к коронавирусной инфекции.

Отметим, в Азербайджане с 15 февраля посещение спортивных и оздоровительных объектов, свадеб, заведений общественного питания, гостиниц и крупных торговых объектов будет возможно только с действительным ковид-паспортом. То есть COVID-паспорт у людей, сделавших вторую прививку более 6 месяцев назад, с этой даты будет считаться недействительным.

Напомним, что лица, перенесшие заболевание COVID-19 в Азербайджане, могут получить «иммунный сертификат» через 7 дней. Срок использования этого документа - 6 месяцев, по истечении которого действие сертификата продлевается на неопределенный срок при получении 1 дозы вакцины.


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#Здравоохранение   #Азербайджан   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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Автор:

Серикбол Кошмаганбетов

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