Бессмысленными назвала траты на оборонный сектор Казахстана сенатор Жексенбай

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай подняла проблемы информационной безопасности Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Мы тратим очень много средств на оборонный сектор нашей страны. Но если проблемы в сфере информационной безопасности не будут решены, все эти затраты будут бессмысленными. Из 83 зарегистрированных в Казахстане телерадиокомпаний 21 вещает на республиканском уровне. Из них только 15 попадают в мультиплекс, в то время как количество зарубежных телеканалов, представленных казахстанским зрителям, составляет около 300. По плану вся страна должна была быть охвачена «цифрой» еще в 2015 году, но проект продлили на 10 лет, - сказала Бибигуль Жексенбай в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.

По словам сенатора, благодаря цифровым технологиям в областных центрах можно транслировать до 30, в отдаленных населенных пунктах - до 15 каналов.

- Однако, кроме государственных каналов, вещание в мультиплексе для остальных - пока только мечта. Частные телеканалы на региональной, особенно приграничной территории, не могут себе этого позволить. Потому что цена высока. То есть мы препятствуем развитию частных каналов, - возмутилась сенатор.

Тут, по мнению депутата, появляется серьезная проблема. Это вопрос информационной безопасности. В приграничных населенных пунктах иностранный источник информации стал привычным. Зрители, несмотрящие государственные телеканалы Казахстана, днем ​​и ночью смотрят телеканалы государств, граничащих с нашей страной, впитывая их идеологию. Сенатор отметила, через «серые» тарелки идеология соседних стран свободно распространяется, влияя на сознание молодого поколения.