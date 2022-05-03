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«Бессмертный полк» в целях безопасности пройдет в режиме онлайн – акимат Петропавловска
3 Мая 2022 16:13
«Бессмертный полк» в целях безопасности пройдет в режиме онлайн – акимат Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска прокомментировали запрет на проведение акции «Бессмертный полк» в прежнем формате с участием большого количества людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В горакимате отметили, что мероприятие в этом году пройдет в режиме онлайн.

«Это связано с целью обеспечения безопасности участников, недопущения провокаций в связи с обострением геополитической ситуации в соседних странах. Вместе с тем, обращаем внимание на то, что посещение мест памяти (Вечный огонь, Обелиски славы) индивидуально или семьями, с портретами родных, участников ВОВ, не запрещалось и не запрещается», - сообщили в пресс-службе акимата Петропавловска.

В День Победы в городе запланировали мероприятия по чествованию ветеранов. В акимате заверили, что никто из них не останется без внимания.

«Вечная память о героях Победы будет укрепляться на специальных классных часах в школах, военно-патриотических мероприятиях с молодёжью и концертах в день празднования», - добавили в пресс-службе.

Автор:
Корреспондент

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