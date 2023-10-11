Бессмертные шедевры прозвучат в «Астана Опера»

Главный дирижер «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев и виртуозный пианист, победитель Международного конкурса пианистов в Лидсе, Великобритания, Алим Бейсембаев выступят с симфоническим оркестром «Астана Опера» 14 октября на сцене Большого зала театра. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу театра.

Вниманию публики представят шедевры классической музыки – Первый фортепианный концерт Фредерика Шопена и Пятую симфонию Людвига ван Бетховена.

Имя Алана Бурибаева не требует специального представления. Его творческий путь стремительно начался с блестящих побед на международных конкурсах дирижеров. Он зарекомендовал себя в мировом культурном сообществе как выдающийся маэстро. Работает со многими крупными театрами и симфоническими коллективами мира, популяризирует казахстанскую культуру за рубежом и вносит огромный вклад в развитие нашего искусства. Одной из больших заслуг маэстро является первая постановка в Европе оперы Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди «Абай» на сцене Государственной оперы Южной Тюрингии (Германия).

- Приглашаю всех жителей и гостей столицы на наш концерт. Главным действующим лицом на сцене будет замечательный симфонический оркестр «Астана Опера». Мы исполним Симфонию №5 Людвига ван Бетховена – одно из самых знаменитых произведений классической музыки, а наш талантливый соотечественник Алим Бейсембаев сыграет концерт Фредерика Шопена. В его копилке наград есть первая премия конкурса в Лидсе. Должен отметить, что впервые в истории пианист из Казахстана завоевал первую премию на этом престижном конкурсе, - отметил главный дирижер «Астана Опера» Алан Бурибаев.

Виртуозный пианист Алим Бейсембаев живет в Великобритании. Его имя часто звучит в списке победителей на различных музыкальных состязаниях, он – лауреат Международного юношеского конкурса им. Листа в Веймаре и Международного конкурса пианистов в Манчестере. Победитель I Международного конкурса молодых пианистов им. В.Клиберна. В числе его многочисленных успехов победа на Jaques Samuel Intercollegiate Competition, позволившая дать дебютный концерт в лондонском Уигмор-холле. Совсем недавно он занял второе место на Международном конкурсе в г. Виго (Испания), где председателем жюри была Марта Аргерих. Он охотно сотрудничает с разными музыкантами и регулярно выступает в составе лондонских камерных ансамблей.

Для Алима Бейсембаева это будет первое совместное выступление с маэстро Аланом Бурибаевым. Пианист поделился, что с нетерпением ждет совместной работы.

- Все любят Шопена из-за его способности передавать глубокие эмоции через фортепиано, сочетая техническую виртуозность с поэтической выразительностью. Так как Шопен был привязан душевно к своей родине, он привносит в концерт элементы польской народной музыки и культуры, демонстрируя свой патриотизм. На этом концерте прозвучат произведения высочайшего класса в истории всей музыки. Пятая симфония Бетховена и Первый концерт Шопена - оба произведения вызывают широчайший спектр эмоций и одухотворение, - заключил Алим Бейсембаев.

Начало концерта в 18:00