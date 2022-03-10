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    15:00, 10 Март 2022 | GMT +6

    Бессмертная классика с итальянским акцентом прозвучит в «Астана Опера»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Итальянский пианист-виртуоз Джузеппе Джулотта и Симфонический оркестр «Астана Опера» представят 12 марта на сцене Большого зала концерт «Весеннее вдохновение», составленный из величайших творений музыкальных классиков – Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева. За дирижерским пультом – заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

    Весна для жителей столицы – событие, которого ждут с особым трепетом, так как эта пора олицетворяет собой освобождение от холода и тьмы, провозглашает торжество света и новой жизни. Поэтому неудивительно, что в программу симфонического концерта, впечатленного лучшим временем года, вошли Сюита из балета «Ромео и Джульетта» С.Прокофьева и Концерт для фортепиано с оркестром №2 С.Рахманинова, отличающиеся богатыми эмоциями и яркими музыкальными характерами.

    «Весна – время пробуждения вдохновения, появления новых сил для созидания. Мы связываем с весной надежды на грядущие успехи, ждем от нее только хороших новостей. Значительный период во время пандемии культурные связи были нарушены. Сегодня мы видим, что наша жизнь постепенно возвращается в привычное русло, барьеры, препятствующие культурному и творческому обмену, уходят, – подчеркивает маэстро. – Музыка Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова, как никакая другая, подходит этому времени года: она насыщена яркой безудержной энергией и в то же время может быть очень нежной и умиротворяющей».

    Симфоническая сюита из балета «Ромео и Джульетта» – произведение уникальное, вобравшее в себя весь спектр эмоций и настроений: от грандиозного напора вражды кланов Монтекки и Капулетти до легкого и невесомого девичьего мотива Джульетты.

    Вместе с музыкантами Симфонического оркестра «Астана Опера» на сцену в этот день выйдет приглашенный солист – пианист из Италии Джузеппе Джулотта. Выпускник Академии Святой Цецилии в Риме и Миланской консерватории является лауреатом международных конкурсов пианистов и обладателем Кубка Мендельсона, выступал в известнейших концертных залах мира, в качестве солиста сотрудничал с Берлинским оркестром RIAS, Английским симфоническим молодежным оркестром, Симфоническим оркестром Гроссето и многими другими музыкальными коллективами.

    Джузеппе Джулотта исполнит Второй концерт для фортепиано с оркестром С.Рахманинова. Это сочинение входит в репертуар многих ведущих пианистов мира и является одним из самых популярных и исполняемых произведений для фортепиано с оркестром. Считается, что это сочинение стало началом нового периода в жизни автора после непростого творческого кризиса. Его жизнеутверждающий характер настраивает на позитивный лад, пробуждает веру в добро и вселяет надежду на лучшее.

    Симфонический концерт «Весеннее вдохновение» состоится 12 марта в 18:00.


    Теги:
    Астана Опера Культура Астана
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