Бессмертная 7-я рота: военнослужащих Нацгвардии наградили медалями МВД Таджикистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех воинских частях Национальной гвардии 12 ноября почтили память военнослужащих Внутренних войск (ныне Нацгвардии), погибших на таджикско-афганской границе 7 апреля 1995 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Акция «День памяти и мужества» приурочена к 25-летию трагической даты, когда в Пшихарвском ущелье Таджикистана седьмая сводная рота внутренних войск МВД Республики Казахстан попала в засаду и приняла неравный бой с боевиками из сопредельной стороны.

Боевики, напавшие с афганской стороны, рассчитывали за час прорваться на территорию Таджикистана. Однако натолкнулись на жесткое сопротивление и после тяжелейшего пятичасового боя были вынуждены отступить. В том неравном бою 17 военнослужащих роты погибли, 33 получили различные ранения.

Указом Президента Казахстана за самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга по охране внешних границ СНГ, посмертно награждены орденом «Айбын» ІІ степени 5 человек и 12 человек медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

- Акция «День памяти и мужества» проводится во всех воинских частях Национальной гвардии с приглашением участников боя 7 апреля, их близких, а также военнослужащих войск, выполнявших воинский долг на таджикско-афганской границе. Из-за карантинных мероприятий мы вынуждены были перенести акцию. Сегодня выпала честь оказать почесть нашим воинам, тем более дата 12 ноября была выбрана неслучайно. Именно в этот день, ровно 9 лет назад, 12 ноября 2011 года, наш соотечественник и товарищ по оружию капитан полиции Газиз Байтасов ценой собственной жизни спас в Таразе десятки жизней, накрыв своим телом преступника, у которого подорвалась граната, - отметил в своем выступлении заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией РК генерал-майор Алибек Сералиев.

С 1993 по 1999 годы свыше двух тысяч солдат и офицеров из частей оперативного назначения Внутренних войск МВД Республики Казахстан выполняли боевые задачи по охране внешних границ СНГ на таджикско-афганском участке в составе отдельного сводного батальона Республики Казахстан.

Всего за годы службы в Таджикистане казахстанского сводного батальона (сформированного из военнослужащих Министерства обороны, Пограничной службы и внутренних войск МВД РК) погибли 43 военнослужащих и свыше 100 миротворцев были ранены.

На встрече в Главном командовании Национальной гвардии приняли участие непосредственные участники боя 7 апреля: Нуржан Байбосынов, Кайратбек Сатпаев, Динар Сибагатуллин, а также военнослужащие войск, проходившие службу на границе.

Своими воспоминаниями о тех трагических событиях поделился в то время отправлявший 7 сводную роту на границу заместитель командира воинской части 6506 (г. Шымкент), ныне начальник факультета Национальной гвардии Национального университета обороны страны генерал-майор Жумабек Ахметов.

- 7-я сводная рота выполняла задачи на границе с 3 марта по 8 июня 1995 года. Когда случилась трагедия, из Казахстана вылетела правительственная комиссия, в состав которой для оказания помощи были вызваны ряд офицеров и военнослужащих. Я тоже был в этом составе. Наша задача заключалась, прежде всего, в опознании тел погибших. Их нужно было идентифицировать в точности, чтобы в этом не было ошибок. Нам пришлось по крупицам собирать останки тел некоторых наших военнослужащих. После чего занимались транспортировкой погибших и раненных в Казахстан, организацией гражданской панихиды, оказывали психологическую помощь раненым. Главное для нас было - достойно проводить погибших ребят при исполнении воинского долга в последний путь, - сказал Жумабек Хатиоллаевич.

В честь увековечения памяти погибших воинов в нашей стране их именами названы улицы и школы. В Душанбе, Нур-Султане, Шымкенте и в других городах, а также в частях войск открыты монументы, памятники и обелиски.

В 2019 году при поддержке министра внутренних дел и Главнокомандующего Национальной гвардией РК был снят художественный фильм и телесериал «Казбат», основанный на реальных событиях того времени.

В день памяти и мужества военнослужащие, проходившие службу на таджикско-афганской границе, были награждены ведомственными наградами МВД и Национальной гвардии Республики Таджикистан, а также Министерства внутренних дел и Национальной гвардии нашей страны.

Всего ведомственными наградами Таджикистана и Казахстана были награждены 175 военнослужащих и ветеранов войск.