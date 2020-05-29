Бессимптомных пациентов с коронавирусом не будут помещать в стационары - Елжан Биртанов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане изменили тактику лечения бессимптомных больных КВИ. Об этом сообщил министр здравохранения РК Елжан Биртанов в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы на пике эпидемии, где-то во второй половине апреля, начали активно тестировать людей с целью профилактики, с целью выявления скрытых очагов инфекции. Мы увидели, что есть большое количество бессимптомных больных, и, что интересно, рост количества зараженных идет имено за счет увеличения количества бессимптомных», - сказал Елжан Биртанов.
Каждый день, по словам министра, тестируется бесплатно около 25 тыс. человек.
«Проводятся тесты, и мы видим, что среди выявленных в среднем 300 человек, 80% - это люди, выявленные в рамках профилактических исследований. Они не чувствуют себя больными, у них нет симптомов», - пояснил Елжан Биртанов.
Глва Минздрава добавил, что на этой неделе появился ряд публикаций об этом явлении и со стороны международного сообщества.
«В частности, в Сингапуре, в Южной Корее говорят о том, что данная категория лиц имеет гораздо меньшую вирусную нагрузку. У них слабо выраженные симптомы, и они представляют меньшую опасность для остального населения. И в этой связи мы поменяли тактику. То есть, эта тактика касается бессимптомных зараженных. Вчера мы обсудили на объединенной комиссии со всеми нашими ведущими учеными и согласились с тем, что не требуется госпитализация этих людей в стационары, не требуется их интенсивная терапия, достаточно, если участковые врачи будут наблюдать их через телефонные консультации», - сообщил Елжан Биртанов.
По словам главы Минздрава, исследования показывают, что люди, не имеющие симптомов, не так опасны, как активные больные.
«Человек, у которого кашель, температура, он больше людей заражает, чем бессимптомный», - пояснил Елжан Биртанов.
В связи с этим сроки изоляции бессимптомных больных сокращены до 10 дней.
«На десятые сутки наши заборщики будут приезжать к человеку домой и брать тесты, если он выздоровел, то человек будет сниматься с наблюдения», - заключил Елжан Биртанов.
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