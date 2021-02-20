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    19:04, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Беспроигрышный спортивный конкурс проводится в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости страны в Акмолинской области стартовала акция «Орнықты 30 қадам», направленная на популяризацию массового спорта и пропаганду здорового образа жизни среди населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Необычную акцию проводит школа высшего спортивного мастерства при управлении физической культуры и спорта.

    «Согласно правилам конкурса участникам необходимо пробежать любую дистанцию по улицам областного центра таким образом, чтобы в конечном итоге получилась цифра «30» на приложении, фиксирующее движение пешехода», - отметили в ведомстве.

    Мероприятие проводится до конца февраля. Все участники получат абонементы на посещение легкоатлетического манежа.

    Напомним, план празднования юбилея Независимости РК подразделен на тематическое подразделение по месяцам, в котором февраль обозначен спортивным месяцем. Праздничный план мероприятий включает проведение различных спортивных мероприятий по национальным и народным видам спорта «Құлагер», областных олимпиад и молодежных инициатив.

    В целом, в рамках областного плана мероприятий в регионе планируется проведение более 5 000 мероприятий, в том числе, открытие и ввод в эксплуатацию 53 объектов жизнедеятельности, социальной сферы и промышленных предприятий.


    Теги:
    Спорт Акмолинская область
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