Беспроигрышная акция для вакцинированных прошла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Итоги беспроигрышной акции среди лиц, получивших вакцину, подвели в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие было организовано аппаратом акима Ауэзовского района и предпринимателями в трех прививочных пунктах, расположенных в торговых домах района.

По словам начальника социальной сферы аппарата акима Ауезовского района города Алматы Анжелы Адамбаевой, главная цель мероприятия - стимулировать население к профилактической работе по борьбе с эпидемией.

«Жители сделали прививку, показали справку и приняли участие в розыгрыше. Розыгрыш прошел полностью без поражений. В акции приняли участие 125 человека. Каждый из участников получил призы», - рассказала спикер.

На сегодня в районе открыто 25 прививочных пунктов. 13 из них находятся в медицинских организациях: поликлиниках и в частных медицинских центрах.

10 точек расположено в торговых центрах. Остальные 2 точки расположены на Сайране, в жилом комплексе и в мечети Музаммиль.

Беспроигрышная лотерея для вакцинированных горожан проводится в Алматы не в первый раз. Таким образом, организаторы акции в лице предпринимателей-арендаторов торговых домов поощряют желание людей получать прививки от коронавируса.

Напоминаем, что по состоянию на 10 июня в Алматы вакцину получил 329 671 человек. В городе функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействовано 304 прививочные бригады из 1 257 человек.