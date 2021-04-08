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    14:44, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Беспроцентные кредиты на подключение газа предоставят жителям Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане запущен проект по содействию газификации жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Проект предусматривает предоставление беспроцентного кредита от Halyk Bank первым ста жителям столицы для подключения их домов «под ключ» к центральным сетям газоснабжения.

    Как отметили в акимате, одним из главных экологических вопросов столицы является загрязнение атмосферного воздуха, связанное с активным развитием города, с наступлением отопительного сезона - из-за использования угля и некачественного печного топлива. Это сказывается на состоянии здоровья населения. Для того, чтобы ускорить переход населения на более экологичное голубое топливо, необходимо внедрять дополнительные меры финансового стимулирования.

    Как подчеркнула председатель Совета Ассоциации «ECOJER» Лаззат Рамазанова, данный социально значимый проект реализуется в поддержку исполнения поручения Главы государства по газификации столицы.


    Теги:
    Нефть/газ Астана
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