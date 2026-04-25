«Беспрецедентная реформа»: в Казахстане создают новую отрасль управления отходами

По его словам, текущая система регулирования не охватывает весь спектр отходов, что создает системные пробелы в управлении.

— На сегодняшний день кроме правил управления коммунальными отходами профильных правил у нас фактически нет. При этом существует порядка 20 видов отходов, из которых девять — это те, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, в том числе строительные и медицинские. Также насчитывается около 60 подвидов отходов. Но регулируются они только в рамках одних правил управления коммунальными отходами, — отметил Данияр Байгараев.

Он подчеркнул, что ключевым изменением станет переход к комплексной и унифицированной системе регулирования.

— Эта реформа системы управления отходами подразумевает, что мы сформируем единые правила управления разными видами отходов. Где-то это будет адресное регулирование по конкретным видам, где-то, где возможно, — объединение в общих правилах. Но самое основное — появятся единые правила поведения для всех отходообразователей, участников рынка и государственных органов, — пояснил он.

Особое внимание в реформе уделяется экономическому потенциалу отрасли и формированию рынка отходов.

— Основная задача реформы — создание целой новой отрасли управления отходами, которая будет приносить доход, генерировать рабочие места и формировать рынок отходов. Фактически такой рынок в Казахстане создается впервые, — заявил представитель АО «Жасыл Даму».

Ожидается, что реализация реформы позволит не только повысить эффективность экологического регулирования, но и станет важным шагом в развитии зеленой экономики страны.

Ранее сообщалось, что АО «Жасыл даму» трансформируют в Национальный центр управления отходами.