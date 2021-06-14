Беспрепятственный коридор до больницы обеспечили полицейские маленькому пациенту в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ежедневно полицейские Тараза несут службу по охране общественного порядка и помощи горожанам в самых различных ситуациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, на днях в областном центре к одному из патрульных экипажей в панике подбежала испуганная женщина. Находясь в сильном психологическом напряжении, она рассказала полицейским, что ее сын по неосторожности отравился лекарственными препаратами.

«Испугавшись за жизнь ребенка, родители не стали вызывать скорую помощь на дом, чтобы не тратить время на ожидание прибытия, а поспешили в больницу самостоятельно, - пояснили в ведомстве. - Однако застряли в «пробке». Большая загруженность дороги в час «пик» преградила путь к спасению маленького пациента. Полицейские, недолго думая, включили сигнальную сирену и, обеспечив беспрепятственный коридор, незамедлительно сопроводили машину к областной детской больнице».

Позже в одном из пабликов в Instagram жительница Тараза выразила свою благодарность стражам порядка: «Хотелось бы подчеркнуть человечность и неравнодушное отношение, а также профессионализм полицейских дорожно-постовой службы Мейркулова Бекжана и Садырбаева Болата. Почет и уважение таким полицейским».