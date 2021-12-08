Беспрецедентный успех!

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несомненно, статья Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева «Уроки Независимости» никого не оставит равнодушным, взволнует и заставит задуматься каждого.

Ведь в этой статье охвачены вся история казахского народа, подробно повествуется о том, каким образом мы достигали Независимость, о которой беззаветно мечтали наши предки, и закрепляли ее незыблемую Основу. Такое мнение выразил Руководитель Службы специальных проектов Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Ерсултан Бектурганов, передает МИА «Казинформ».

Говоря о значении данного священного для нашего народа понятия, Елбасы заключил следующее: «Обретение Казахстаном независимости – это закономерный результат многовековой самоотверженной борьбы наших предков за свободу и самостоятельность. И это – навеки неотъемлемое достояние республики, признанное и закрепленное документами международного права». Действительно, Независимость – это заветная мечта многих народов мира, недостижимая вершина. В настоящее время на Земле проживают народы, говорящие более чем на 5 тысячи языках, но только около двухсот из них являются суверенными государствами, которые обрели Независимость и имеют свой Флаг, Герб, Гимн и столицу.

В данной статье мы видим тридцатилетнюю работу по становлению и укреплению независимости нашей страны, и прочувствовали, как преодолевались трудности и достигали грандиозных успехов.

Работая, долгое время в службе кадровой политики при Администрации Президента, я стал непосредственно свидетелем многих преобразований и участвовал в нововведениях в данной сфере. Можно с полной уверенностью сказать, что среди первых фундаментальных реформ, инициированных под руководством Елбасы, кардинальные изменения в кадровой политике подняли именно государственную службу на совершенно новый и более высокий уровень. И мы все это понимали, что кадры в государственном строительстве в годы становления независимости был крепким стержнем всего этого процесса. В Казахстане был принят первый закон «О государственной службе» в 1995 году, ставший первым среди государств СНГ, разработанный с учетом анализа лучших мировых практик и особенностей нашей страны. В последствии в этой сфере были приняты еще два новых закона, отвечающих требованиям общественных, социальных, экономических изменений и стратегических документов страны, в которые вносились необходимые изменения.

В 1993 году была принята беспрецедентная в мире международная программа Президента «Болашак». Сегодня в рамках данного проекта более 15 тысяч молодых выпускников получили образование в передовых учебных заведениях зарубежных стран, освоили самые востребованные для экономики страны специальности, которые в данное время неустанно трудятся не только в государственных структурах страны, но и во всех отраслях экономики.

Благодаря дальновидности и прозорливости Елбасы всегда принимались исторические решения для страны, которые стали поворотом успеха в укреплении независимости и в процветании государства по сей день.

В том числе меня, как свидетеля данного процесса, до сих пор удивляет его смелое решение перенести столицу государства из Алматы в город Акмола, который расположен в самом сердце Сарыарки. В то время, это потребовало колоссальную работу, во-первых, перенос центральных государственных органов с их профессиональными кадрами, при этом учитывать возрастной состав работников, их устоявшиеся принципы и привычками к локальной местности, переводить их в другой город семьями и создавать им все условия, во-вторых, запускать в новой столице работу сокращенных аппаратов и реорганизованных государственных органов, обеспечивая бесперебойную их деятельность – все это всеобъемлющая работа, потребовало комплексного подхода в подборе и расстановке кадров. Тогда Елбасы изменил ранее подготовленное Правительством решение о переезде центральных государственных органов в новую столицу и поручил пригласить в Астану кадры со всего Казахстана и создать им условия наравне с передислоцированными государственными служащими из южной столицы. Благодаря выверенной и дальновидной политике Первым Президентом в формировании кадровой политики в целом государственные служащие, в том числе политические деятели, дипломаты внесли неоценимый вклад в развитие государства и повышение авторитета страны на международной арене.

В качестве особого доказательства могут послужить следующие слова Нурсултана Абишевича Назарбаева, которые он приводит в своей статье: «За три десятилетия мне посчастливилось встретить много сподвижников, вырастить много достойных кадров, воспитать много учеников. Из их числа я выдвинул на пост Президента

Касым-Жомарта Кемелевича Токаева – истинного патриота, высокого профессионала, моего соратника с первых лет независимости, накопившего ценнейший опыт в бытность министром иностранных дел, главой Правительства, заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций».

Елбасы с первых дней Независимости говорит о том, что все благие начинания, новшества, все хорошее во все времена делается для подрастающего поколения, для молодежи.

Действительно, сама молодежь, родившаяся за эти тридцать лет, сегодня активно трудится на политических должностях, в системах управления, маслихатах, общественных организациях, во всех отраслях экономики и вносит свой достойный вклад в развитие страны.

Мы непоколебимо уверены, что будущее нашего народа, который имеет прочную, незыблемую основу Независимости и живет в мире и согласии, всегда будет ярким!

Да будет мир и спокойствие в стране, народ в здравии, а Независимость прочной!