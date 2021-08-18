Беспрецедентные пожары в Греции сравняли с землей тысячи гектаров леса

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Два лесных пожара, раздуваемые сильным ветром, вышли из-под контроля недалеко от Афин в начале недели, что привело к эвакуации близлежащих деревень. Сообщений о жертвах не поступало, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, за последние недели в Греции произошло более 500 лесных пожаров. В стране, как и в других районах Средиземноморья, включая Турцию и Тунис, наблюдаются одни из самых высоких летних температур за последние десятилетия.

В понедельник очередной пожар вспыхнул на горе недалеко от портового города Лаврио, примерно в 60 км (40 милях) к югу от Афин. Густые клубы дыма поднялись над оживленным пляжем, на волнах которого катались виндсерферы.

По меньшей мере 91 пожарный при поддержке шести самолетов и шести вертолетов пытались локализовать пожар, который вспыхнул в районе с низкой растительностью и перекинулся на сосны. Трем деревням было приказано эвакуироваться.

По сообщениям властей, еще один пожар вспыхнул в лесной зоне недалеко от деревни Вилия к северу от греческой столицы, недалеко от детского летнего лагеря. Туда были отправлены пять вертолетов и пять пожарных самолетов. Вилия находится чуть более, чем в 50 км от Афин.

Самый крупный пожар на острове Эвия недалеко от столицы горел более недели в начале августа, прежде чем был локализован. В результате этого пожара были уничтожены участки леса на севере острова и эвакуированы тысячи людей.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис принес извинения за неудачи в тушении пожаров. Правительство объявило о пакете помощи в размере 500 миллионов евро для острова Эвии и региона Аттика вокруг Афин.

Стоит отметить, что по сообщениям Greekcitytimes , в понедельник в Греции вспыхнуло в общей сложности 45 лесных пожаров. Из-за этого все пожарные части Греции в данный момент находятся в состоянии повышенной готовности.

По данным Европейской информационной системы о лесных пожарах (EFFIS), в период с 29 июля по 12 августа в Греции пожары сравняли с землей более 100 000 гектаров леса и сельскохозяйственных угодий, передает источник wsws.org.

Согласно опубликованного отчета EFFIS, лесные пожары, бушующие в Греции с начала месяца, разрушили 90 процентов всех земель.

Основная тяжесть разрушений пришлась на северную часть острова Эвия, у северо-восточного побережья Аттики, которая включает и Афины. По данным исследования спутниковых снимков, проведенного Copernicus, программой наблюдения Земли Европейского союза, с начала августа сгорело не менее 50 000 гектаров. Пожар на Эвии был назван крупнейшим в современной истории Греции. Нет сомнений в том, что глобальное потепление - главная причина пожаров.