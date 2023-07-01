Беспорядки во Франции: за вечер пятницы задержали более 470 человек

ПАРИЖ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Правоохранительные органы Франции задержали 471 человека с начала беспорядков в пятницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на министра внутренних дел и заморских территорий Жеральда Дарманена, ранее была информация о 270 арестах, в том числе о более 80 в Марселе.

В пятницу вечером мэр Марселя Бенуа Паян потребовал от министра «немедленно направить дополнительные силы правопорядка» в город. «Сцены грабежа и насилия в Марселе неприемлемы. Я самым решительным образом осуждаю эти акты вандализма», - написал он в Twitter.

По данным СМИ, над городом летают разведывательный самолет и вертолет жандармерии, по улицам курсируют броневики. По информации Agence France-Presse, власти могут направить дополнительную роту полицейских из Республиканских рот безопасности, специализирующихся на подавлении уличных беспорядков.

Ранее в городе группы агрессивно настроенных граждан разграбили десятки магазинов, в том числе оружейный. Позже одного из предполагаемых воров удалось задержать, при нем было обнаружено охотничье ружье. Это далеко не первый случай ограбления оружейных магазинов в ходе беспорядков, и последствия не заставляют себя ждать: в соцсетях все чаще появляются видео с вооруженными людьми в толпе хулиганов. На одном из них мужчина из ружья стреляет по городским камерам уличного наблюдения.