Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В морг города Шымкента поступили тела 18 погибших, которые участвовали в массовых беспорядков. Об этом сообщила директор ОО «Правовой центр женских инициатив «Сана Сезiм», член координационного совета при Уполномоченном по правам человека по национальному превентивному механизму Шахноза Хасанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она рассказала, что в настоящее время членами Национального превентивного механизма, также Координационного совета уполномоченного по правам человека осуществляется тесное взаимодействие с органами внутренних дел, прокуратуры.

«Согласно официальным данным прокуратуры города Шымкента, в настоящее время в органы внутренних дел доставлен 3521 человек, из которых 498 привлечены к административной ответственности. Прокуратурой вынесено 178 протестов, по результатам 146 лиц освобождены, в отношении 32 - мера наказания в виде штрафа заменена на предупреждение. Из привлеченных к административной ответственности 380 человек проживают в Шымкенте, 107 - жители Туркестанской области, 3 - Алматинской области, 4 - Тараза, 2 - Атырау, 1 - Актау», - заявила Шахноза Хасанова в ходе брифинга в СЦК.

По ее словам, с остальными 3034 лицами проведена профилактическая беседа и были отпущены.

«По фактам правонарушений, совершенных в ходе массовых беспорядков, имевших место с 4 по 7 января возбуждено 15 уголовных дел. Находятся все эти уголовные дела в производстве специальных прокуроров прокуратуры Шымкента», - добавила директор правового центра женских инициатив.

Также Шахноза Хасанова проинформировала, что образовано межведомственная следственно-оперативная группа из 52 сотрудника, в состав которой включены сотрудники прокуратуры, Антикоррупционной службы, ДКНБ, ДП.

«В морг города Шымкента поступили тела 18 погибших, которые участвовали в массовых беспорядков, которые переданы родственникам для последующего захоронения», - сообщила Шахноза Хасанова.