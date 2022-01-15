Беспорядки в Казахстане: в Генпрокуратуре привели полную хронологию событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре озвучили полную хронологию массовых беспорядков в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серика Шалабаева, 1 января в городе Жанаозене Мангистауской области в 17:20 часов возле акимата города отмечался сбор жителей. Записав видеообращение в адрес руководства страны с требованием снижения цен на сжиженный газ, в 18:00 часов этого же дня люди разошлись.

«После этого 2 января число протестующих составило около нескольких сотен человек, а участники акций блокировали внутренние автодороги. При этом правоохранительными органами силы и средства не применялись. Начиная с 3 января, акции протеста перекинулись и на другие города и регионы. В этот же день в поддержку жителей Мангистауской области начались «мирные» митинги в других семи регионах страны (Атырауская, Актюбинская области, города Нур-Султан, Алматы, ЗКО, Алматинская область и ВКО). 4 января митинги продолжились, а число регионов возросло до 11-ти, где отмечались несанкционированные массовые сборы людей. Численность участников резко возросла до 37 тысяч человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения и погромы», - рассказал Серик Шалабаев.

Важно отметить, что с этого дня правоохранительными органами стали применяться специальные средства нелетального характера в целях отражения нападений на сотрудников и административные здания.

«5 января погромы и захваты зданий продолжились в 11 регионах страны. Число их участников достигло 50 тысяч. В ночь с 4-го на 5 января террористы захватили здание акимата города Алматы и международный аэропорт «Алматы». Общее число погромов и вооруженных нападений в Алматы составило свыше 20 тысяч. В городе Кызылорде нападавшими подожжено 9 автомобилей, автомашиной насмерть сбит военнослужащий. Группой неизвестных у военнослужащих отобраны автомат и два пистолета», - отметил Серик Шалабаев.

В Талдыкоргане нападавшие захватили здания акимата, полиции и ДКНБ области.

Также путем применения насилия были захвачены здания акиматов областей - в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Жамбылской областях. В связи с угрозами безопасности граждан указами Президента в каждом регионе страны введено ЧП с установлением комендантского часа.

Также представитель Генпрокуратуры отметил, что в целях исключения координации действий террористов и использования ими средств связи был ограничен доступ в Интернет.

«6 января решением Совета Безопасности в стране объявлено проведение антитеррористической операции. Лишь с этого дня органы правопорядка и Вооруженные Силы начали применять оружие для уничтожения террористов. В Алматы предотвращена попытка захвата террористами телевышки «Коктобе» и Академии пограничной службы КНБ», - напомнил С. Шалабаев.

Также было принято решение отправить в Казахстан контингент из состава коллективных сил ОДКБ. Число участников беспорядков и массовых сборов в регионах значительно снизилось.

7 января мирные акции протеста с участием граждан продолжились в нескольких регионах (Мангистауская, Атырауская, Актюбинская, Карагандинская, ВКО). В то же время в Алматы фиксировались обстрелы блокпостов, попытки захвата боевиками больниц, грабежей магазинов.

«8 января ситуация в стране постепенно стабилизировалась. В городе Алматы силами антитеррористической операции началась зачистка улиц и стратегических объектов. Несанкционированные сборы граждан были прекращены», - заявил спикер.

Также Серик Шалабаев отметил, что по поручению Главы государства Генеральная прокуратура работает над установлением всех причин и деталей «Алматинской трагедии» и террористических атак в других регионах.

«Органами правопорядка принимаются все необходимые меры по выявлению и наказанию участников терактов, полному восстановлению общественной безопасности в стране», - добавил он.

Вместе с тем, в Генпрокуратуре выразили уверенность, что все указанные события – звенья одной цепи, при этом действия террористов координировались из единого центра.

Напомним,по данным Генпрокуратуры РК, на сегодня установлено 4 578 потерпевших, из них 4 353 ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших. Часть из них – это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка.