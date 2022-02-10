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Беспорядки в Казахстане: лидеров и участников ОПГ привлекают к ответственности

10 Февраля 2022 11:00
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Беспорядки в Казахстане: лидеров и участников ОПГ привлекают к ответственности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд лидеров криминалитета и участников организованных преступных групп, причастных к организации массовых беспорядков, привлекаются к ответственности. Об этом сообщили в МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудниками Департамента криминальной полиции МВД с участием территориальных подразделений, после январских событий, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Усть-Каменогорск и Кызылорда задержано и привлекается к ответственности ряд лидеров криминалитета и участников организованных преступных групп, причастных к организации массовых беспорядков 4-7 января.

По результатам проведенных спецопераций у задержанных изъят следующий арсенал оружия: 2 автомата «Калашникова», 4 пистолета системы «ПМ», 4 пистолета «Глок», револьвер, пистолет «ТТ», помповое ружье, автоматическая винтовка, гладкоствольный карабин «Сайга-410», травматический пистолет «Оса», граната РГД-5 и более 130 единиц боеприпасов различного калибра. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения «содержание под стражей». Проводится досудебное расследование.



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