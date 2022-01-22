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Беспорядки в Казахстане: 819 уголовных дел расследует Генпрокуратура

22 Января 2022 16:56
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Беспорядки в Казахстане: 819 уголовных дел расследует Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральной прокуратурой Казахстана продолжается работа над установлением причин и деталей совершенных терактов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Органами правопорядка принимаются все необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности участников преступления, полному восстановлению общественной безопасности. Особое внимание уделяется расследованию инцидентов, где пострадали люди и объекты бизнеса», - рассказал заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

Он сообщил, что на сегодня следственно-оперативной группой расследуются 819 уголовных дел.

«В том числе, 45 по актам терроризма, 36 – по массовым беспорядкам и 15 убийств. Также дела расследуются по фактам грабежей, краж, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников органов правопорядка и другим. По этим делам задержаны 970 подозреваемых. Из них 782 с санкции суда взяты под стражу, 29 определен домашний арест», - отметил Елдос Килымжанов.


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#Генпрокуратура   #Безопасность   #ЧП-2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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