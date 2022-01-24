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Беспорядки в Казахстане: 711 человек находятся в следственных изоляторах

24 Января 2022 11:29
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Беспорядки в Казахстане: 711 человек находятся в следственных изоляторах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в следственных изоляторах находятся 711 человек. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все они содержатся на основании санкций судов, поэтому в случае несогласия с вынесенной мерой пресечения граждане могут обращаться в органы прокуратуры в порядке надзора за законностью», - скащал Нурдильда Ораз.

Представитель ведомства отметил, что во все учреждения уголовно-исполнительной системы беспрепятственный доступ имеют представители Национального превентивного механизма и общественных наблюдательных комиссий, при этом допуск адвокатов к своим подзащитным и передача посылок, осуществляется в обычном режиме.

«Учитывая, что практически все регионы находятся в «красной» зоне по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией, строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические мероприятия. Буквально за неделю Уполномоченным по правам человека и участниками Национального превентивного механизма проверены условия содержания следственно-арестованных в 11 регионах», - добавил Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что постоянный надзор за обеспечением законности осуществляется органами прокуратуры.

В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД и всех региональных департаментах организованы колл-центры, куда можно обратиться, чтобы получить информацию о лицах, содержащихся в следственных изоляторах, и другим интересующим вопросам. В колл-центры могут обращаться также и адвокаты.


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#Борьба с преступностью   #МВД РК   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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