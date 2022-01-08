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    12:39, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Беспорядки в Алматы: сколько пожарных авто были повреждены и угнаны

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько пожарных авто были повреждены и угнаны во время массовых беспорядков в Алматы, рассказал начальник ДЧС города Руслан Касыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что структура департамента по чрезвычайным ситуациям города и ее подразделения, несмотря на противоправные действия участников беспорядков, функционирует в штатном режиме. Вся спасательная техника и личный состав находятся на боевом дежурстве.

    «Так, с 4 января силами ДЧС осуществлено 70 выездов по тревоге, из них на пожары 58 раз. Предпринимались все необходимые действия для скорейшей ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров. Всего за период нарушений общественного правопорядка получили травмы и ранения восемь сотрудников, повреждено 18 единиц техники. Семь пожарных машин под угрозой расправы были угнаны и использовались в качестве тарана при нападении на здания госорганов. Пять пожарных машин в дальнейшем были сожжены участниками беспорядков. Мы призываем не препятствовать работе служб оперативного реагирования, от работы которых зависит жизнь нуждающихся в помощи», - отметил Руслан Касыбаев.

    Сообщается, что состояние всех пострадавших удовлетворительное.


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