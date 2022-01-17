Беспорядки в Алматы: избитые солдаты и пожарные, захваченный аэропорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространились видео с кадрами, на которых видно, как во время беспорядков в Алматы террористы и нападающие избивали солдат, сотрудников пожарной службы. Также можно увидеть, как выглядел международный аэропорт города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видеозаписи кадры о том, как 5 января нападающие бросали камни в машины скорой помощи, также толпа мужчин избивала сотрудника пожарной службы. Кроме того, нападающие пытались залезть в пожарный автомобиль.

В тот же день из записи с камеры распространилось в социальных сетях видео, как несколько хулиганов разгромили объект, сломав стеклянное окно.

Боевики с дубинками нападали на сотрудников силовых структур и солдат и избивали их.

Кроме этого, пользователям представлено видео со дня захвата террористами аэропорта Алматы. На видео видны сожженные автомобили во время беспорядков.

Напомним, 6 января в ходе антитеррористической спецоперации был освобожден аэропорт Алматы, который был захвачен террористами. Международный аэропорт Алматы возобновил свою деятельность с 13 января.

Начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов ранее сообщил, что террористы захватили 1347 единиц оружия в ходе беспорядков.

Также в полиции заявили, что вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая случайных прохожих.

Протестные акции начали проводиться одновременно в разных частях города. Количество участников стало возрастать.

«Были предприняты попытки перекрытия дорог и блокирования движения по улицам Рыскулова, Саина, Восточной объездной дороге и Толе би. По всем этим фактам выезжали сотрудники полиции. С увеличением числа митингующих к ним присоединились террористы, радикалы, экстремисты и криминалитет, которые призывали толпу на агрессивные, насильственные действия против власти и полиции и к захвату здания акимата», - рассказали подробности в полиции.

В результате боестолкновений и нападений в Алматы погибли 149 человек. Подавляющее большинство – это бандиты и террористы, а также мирные граждане, погибшие от их рук.