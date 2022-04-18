Беспорядки произошли в Швеции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Пасхальные праздники в ряде городов Швеции произошли беспорядки, связанные с провокационной акцией ультраправой группировки, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Четвертый день происходят столкновения в шведских городах Линчепинг, Норчепинг, Стокгольм, Эребру, Мальмё и Ландскроне. Беспорядки начались после того, как ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий антимигрантскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), публично сжег священную для мусульман книгу Коран в пятницу, и заявил, что сделает это снова в других городах Швеции.

По словам шведской полиции, около сотни противников Stram Kurs начали протесты, в том числе бросали в полицейских камни, поджигали автомобили, шины и мусорные баки. В результате беспорядков получили ранения 16 полицейских, было задержано 25 человек.

В воскресенье, в 23 часа, полиция снова была вынуждена разгонять протесты в одном из районов городе Мальмё, где было устроено нескольких пожаров. Кроме того, полицейских встретили интенсивным забрасыванием камнями, петардами и фейерверками.

«Мы описываем это как бунт с применением насилия», - сказал пресс-секретарь полиции Патрик Форс.

Тем временем, беспорядки в Швеции вызвали международный резонанс. Местная газета Expressen пишет, что в связи с произошедшей ситуацией министерство иностранных дел Ирака вызвало посла Швеции в Багдаде. Ирак заявляет, что произошедшее может иметь «серьезные последствия» для отношений между Швецией и мусульманским миром.