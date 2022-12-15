Беспорядки начались в Брюсселе после матча ЧМ-2022 Франция-Марокко

15 Декабря 2022, 09:00

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - После полуфинала между сборными Франции и Марокко, в бельгийской столице начались столкновения между болельщиками и силами полиции. Основные события происходили в районе проспекта Леммонье, где запускались фейерверки в направлении полиции, которая реагирует незамедлительно, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Футбольные болельщики начали запускать фейерверки в центре Брюсселя: несколько залпов были сделаны в сторону полицейских. Полиция Брюсселя начала производить аресты активных футбольных болельщиков, которые участвуют в беспорядках в бельгийской столице.

По состоянию на 23.00 часов местного времени, полиция Брюсселя сообщила о 40 задержанных хулиганах. Для разгона болельщиков применялись водометы и слезоточивый газ, передают местные СМИ.

В Антверпене болельщики также запустили фейерверки в сторону полиции. Стражи порядка также использовала водометы для разгона хулиганов.

Фото: DR