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    11:47, 30 Май 2024 | GMT +6

    Беспокоиться не о чем – Минсельхоз о рисках эпидемий после паводков в РК

    паводки в РК
    Фото: МЧС РК

    Вице-министр сельского хозяйства РК Амангали Бердалин прокомментировал возможность распространения опасных болезней в связи с загрязнением водоемов после паводков, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Я думаю, беспокоиться не о чем. Первое - все животные, которые пали, были утилизированы. Второе – все 139 тысяч животных, которые были отогнаны во время паводков в безопасные зоны, под контролем, они вовремя прошли вакцинацию, - сказал Амангали Бердалин на брифинге в Сенате. 

    По его словам, ведомство регулярно мониторит подтопленные захоронения. 

    - И обследование опасных зон, которые были подтоплены, будь то скотомогильник или захоронение сибирской язвы – там соответствующие службы брали пробы, и все они показали отрицательные результаты. Мы это мониторим, - добавил вице-министр. 

    Напомним, ранее инженер-гидротехник, кандидат технических наук, доцент, главный специалист исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в РК Амирхан Кеншимов предупреждал о том, что одним из последствий паводков может стать распространение разных болезней из-за серьезного загрязнения водоемов. 

    Теги:
    Здоровье Минсельхоз Вода Животные Паводки в Казахстане Реки Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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