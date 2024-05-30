Беспокоиться не о чем – Минсельхоз о рисках эпидемий после паводков в РК

Вице-министр сельского хозяйства РК Амангали Бердалин прокомментировал возможность распространения опасных болезней в связи с загрязнением водоемов после паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Я думаю, беспокоиться не о чем. Первое - все животные, которые пали, были утилизированы. Второе – все 139 тысяч животных, которые были отогнаны во время паводков в безопасные зоны, под контролем, они вовремя прошли вакцинацию, - сказал Амангали Бердалин на брифинге в Сенате.

По его словам, ведомство регулярно мониторит подтопленные захоронения.

- И обследование опасных зон, которые были подтоплены, будь то скотомогильник или захоронение сибирской язвы – там соответствующие службы брали пробы, и все они показали отрицательные результаты. Мы это мониторим, - добавил вице-министр.

Напомним, ранее инженер-гидротехник, кандидат технических наук, доцент, главный специалист исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в РК Амирхан Кеншимов предупреждал о том, что одним из последствий паводков может стать распространение разных болезней из-за серьезного загрязнения водоемов.



