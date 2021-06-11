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    16:48, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Бесплатный технический осмотр для автобусов открыли в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уникальная возможность пройти бесплатный технический осмотр автобусов предлагает региональное представительство компании YUTONG. Акция приурочена к 11-летию работы в Казахстане крупнейшего мирового производителя крупнотоннажного транспорта, передает МИА «Казинформ».

    По состоянию на декабрь 2020 года в Казахстане реализовано более 3,3 тыс автобусов. Организаторы уверены, что мероприятие существенно улучшит качество работы казахстанских транспортных компаний.

    «Мы работаем с компанией YUTONG с 2018 года. В составе у нас 65 автобусов бренда. Плюсы – гарантийное обслуживание в пределах полутора лет. Есть сервис, постгарантийный сервис», - отметил технический директор транспортной компании «Талап-Т» Серик Жумабеков.

    За 11 лет работы на рынке нашей страны достигнута достаточно высокая степень локализации производства. Построен специализированный завод «QazTehna» в городе Сарань Карагандинской области, где вскоре будет объявлен старт мелкоузлового производства техники.

    «YUTONG – это не только автобусы. Кроме этого у нас есть коммунальная техника, карьерные самосвалы, грузовики. Транспорт будет заменяться на электрический. Будут беспилотные системы. Мы хотим вместе с нашими казахстанскими коллегами развивать местное производство, помогать развивать промышленность. И параллельно будем поднимать уровень общественного транспорта», - подчеркивает директор департамента продаж компании YUTONG по Средней Азии г-н ЛИ ХАЙФЭН.

    Акция продлится ровно месяц и будет параллельно проходить в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырау.


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