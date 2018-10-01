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Бесплатный скрининг на опасную болезнь проходят только 23% казахстанок - ФСМС

3 Октября 2018 10:46 216
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Бесплатный скрининг на опасную болезнь проходят только 23% казахстанок - ФСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Увеличить охват населения скрининговыми обследованиями, позволяющими выявлять болезни на ранней стадии, предлагают специалисты, передает МИА «Казинформ». 

По данным Института онкологии, ежегодно в Казахстане от рака шейки матки умирает около 650 женщин. Только в 2018 году это заболевание выявлено у 1 700 казахстанок.

По словам директора столичного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Н. Кабдыкапарова, в этом году на скрининговое обследование в Астане выделено 214,8 млн тенге. Бесплатный профилактический осмотр на выявление рака шейки матки каждые четыре года могут проходить женщины в возрасте от 30 до 70 лет, не стоящие на диспансерном учете по данному недугу.

Еще одно не менее опасное заболевание, рак молочной железы, также выявляется посредством скрининга. По данным ВОЗ, в 2015 году в мире с таким диагнозом скончались 571 тыс. человек. В Казахстане этот показатель также высок.

Как отмечает Н. Кабдыкапаров, в развитых странах 80% пациенток удается спасти, если онкология выявляется на ранней стадии. В Казахстане ежегодно медицинское обследование проходят только 23% жительниц.

«В основном наши женщины ссылаются на занятость, рискуя при этом самым главным, - говорит врач. - Выявленное на поздней стадии заболевание, особенно онкология, плохо поддается терапевтическому лечению, случаются  летальные исходы».

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, право на бесплатный скрининг на раннее выявление рака молочной железы имеют женщины от 40 до 70 лет. Они могут проходить его раз в два года. Многодетные мамы и  беременные женщины также могут рассчитывать на бесплатные анализы методом ПЦР на наличие инфекций, передаваемых половым путем. Все эти сведения более детально можно узнать в своих поликлиниках.

Напомним, что в стране продолжается кампания  по прикреплению населения к поликлиникам, она продлится по 15 ноября.

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Здравоохранение, общество,
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