Бесплатный проезд ученикам внедрят с 1 мая в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Бесплатный проезд в общественном транспорте Караганды детям с 7 до 18 лет будет внедрен только с 1 мая этого года. Об этом сообщил руководитель управления транспорта Карагандинской области Алибек Дюсембеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, как и когда будет внедряться бесплатный проезд детям, пояснил руководитель управления транспорта Алибек Дюсембеков. По его словам, в скором времени для детей и студентов будут запущены новые транспортные карты, которые необходимо будет также прикладывать к валидатору. Это необходимо для фиксации количества детей, пользовавшихся общественным транспортом. По этим данным автопаркам будут выплачиваться компенсации.

«Сейчас право бесплатного проезда в Караганде имеют 20 категорий граждан, это 35 920 человек. Также по льготному тарифу в 50 тенге автопарки перевозят пенсионеров, их 46 175 человек. По поручению акима Карагандинской области всем детям Караганды от 7 до 18 лет будет обеспечен льготный проезд. Данный вопрос сейчас находится на стадии проработки. Сейчас мы формируем списки детей. Пока у нас порядка 110 000 учащихся школ и колледжей. Хочу отметить, что данная льгота будет действовать исключительно при валидации карты, по аналогичной схеме с социальной льготой. То есть льгота будет действовать только при прикладывании транспортной карты, так как в дальнейшем, по данным системы ONAY!, автопаркам будет проводиться компенсация за перевезенного пассажира», - сообщил Алибек Дюсембеков.

В этой связи родителям нужно приучить своих детей пользоваться картами в автобусах. В случае, если ребенок забудет карту дома, ему придется оплатить проезд. А средства, которые остались на ученических картах ONAY!, родители могут перевести на другую карту, либо обналичить в офисе оператора.

«Необходимо обязательно оформить детскую транспортную карту. Это можно будет сделать в пунктах ONAY!. Мы дополнительно сообщим о дате запуска продажи карт. Также хочу отметить, что льгота будет действовать для всех детей, вне зависимости от места проживания и прописки, при наличии и валидации транспортной карты. К примеру, её могут приобрести дети из других городов. Также отмечу, что льготный проезд будет действовать в течение всего года и в любое время дня, вне зависимости от школьных и студенческих каникул», - рассказал Алибек Дюсембеков.

Ранее сообщалось, что аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил отработать вопрос бесплатного проезда по городу для школьников и студентов с 7 до 18 лет. Эта мера – большая поддержка для семей, особенно многодетных, отметил глава региона.