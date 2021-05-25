Бесплатный проезд к месту лечения: для астанчан выделили 2 млн тенге из бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Члены Общественного совета Нур-Султана поддержали выделение средств в размере 2 млн тенге на предоставление жителям города бесплатного проезда на лечение за пределы города за счет бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением общественного здравоохранения разработан проект решения маслихата города Нур-Султан о предоставлении жителям города бесплатного проезда на лечение за пределы города за счет бюджетных средств. Аналогичное лечение маслихата было принято еще в 2019 году. Проектным решением предусмотрено предоставление бесплатного проезда гражданам, постоянно проживающим на территории города, нуждающимся в оказании высокотехнологических медицинских услуг в рамках ГОБМП за счет бюджетных средств, осуществляющихся за пределами города Нур-Султан. При этом, оплата стоимости проезда больного и лица, его сопровождающего не более одного человека, будет производиться в полном объеме при условии получения медицинской помощи за проезд на автомобильном, железнодорожном транспорте в оба конца», - проинформировали в управлении здравоохранения.

В случае проезда больных, направляемых по медицинским показаниям за пределы населенного пункта на лечение или сопровождающего больного не более одного человека, уже на воздушном транспорте производится в полном объеме в оба конца при наличии показаний ограничения жизнедеятельности по заключению врачебной комиссии.

«При отсутствии разрешения заключений врачебной комиссии на воздушном транспорте оплата производится в оба конца в размере не более средней стоимости билета купейного вагона скорого поезда железнодорожного транспорта. На реализацию решения маслихата обеспечение граждан бесплатным льготным проездом в текущем году выделено 2 млн тенге. Уже с годами лиц, требующих возмещения меньше, потому что услуга оказывается качественней», - отметили в столичном управлении здравоохранения