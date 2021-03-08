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Бесплатный проезд до центров вакцинации организуют в Бельгии

Автор:  
Арнур Рахимбеков
8 Марта 2021, 22:22
Бесплатный проезд до центров вакцинации организуют в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Городская транспортная компания бельгийской столицы предоставит бесплатный проезд жителям страны до центров вакцинации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Бельгии развернуто десять центров вакцинации, где жители страны смогут бесплатно получить вакцину от COVID-19. С конца марта текущего года транспортный оператор STIB будет бесплатно перевозить желающих получить защиту от коронавируса.

Пассажиры, направляющиеся в центр вакцинации, просто должны будут предъявить контроллерам свое официальное приглашение, которое они должны иметь при себе для бесплатного проезда в центр вакцинации и обратно.

В настоящее время в Бельгии получают приглашение получить вакцину жители старше 65 лет. Ранее медицинский препарат получили жители домов престарелых и медицинские работники.

На почтовой адрес доставляется конверт с индивидуальный скан-кодом, который надо будет предъявить в центрах вакцинации.

Правительство Бельгии планирует охватить вакцинацией до 70 процентов населения к осени текущего года.


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