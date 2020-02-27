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Бесплатный проезд для школьников – сколько потеряют перевозчики

27 Февраля 2020 15:50
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Бесплатный проезд для школьников – сколько потеряют перевозчики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава City Transportation Systems Бекмырза Игенбердинов сообщил о финансовых потерях перевозчиков из-за планируемого к внедрению бесплатного проезда для школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня у нас в системе проходит порядка 130 тысяч школьников. Ну, скажем, потери для перевозчиков будут на уровне 30 миллионов тенге в месяц», - сказал Бекмырза Игенбердинов, отвечая на вопросы журналистов на выставке-конференции «Развитие транспортного комплекса столицы: вчера, сегодня, завтра».

Он подчеркнул, что пока проект не субсидируется из бюджета.

«Отдельно мы будем смотреть, разговаривать с маслихатами, с акиматом, какие будут возможности у бюджета, чтобы компенсировать эти вещи», - отметил спикер.

Б. Игенбердинов также рассказал о реакции перевозчиков на это нововведение.

«Мы с перевозчиками разговаривали на эту тему не один день и не один год. Поэтому мы плавно и планомерно к этому шли. Самое главное - было обеспечить прозрачность доходов и расходов перевозчика. В рамках внедрения дифференцированного тарифа мы перешли полностью на электронную оплату проезда. Сегодня как таковых наличных в автобусах нет, поэтому мы пошли вместе с ними на диалог с акиматом о необходимости субсидирования. Мы обеспечили этой работой, прозрачность деятельности перевозчика, показали, какие они расходы несут, и какая доля должна покрываться за счёт местного бюджета, если мы не говорим о повышении тарифа», - отметил глава CTS.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Транспорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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