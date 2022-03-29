Бесплатный проезд для школьников не временная, а постоянная мера – Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о бесплатном проездном для школьников, передает МИА «Казинформ».

«Ровно два года назад мы сделали общественный транспорт бесплатным для наших детей. Бесплатно ездят в автобусах все несовершеннолетние жители столицы и пригородов. Учитывая, что помимо школы учащиеся посещают различные кружки, встречаются с друзьями, данная мера – ощутимая поддержка для семей. Особенно, где в семье несколько детей.

К примеру, только с начала текущего учебного года – с сентября 2021 г. по март 2022 г. – школьниками было совершено более 14 млн поездок на общественном транспорте. С момента ввода бесплатного проезда для несовершеннолетних – почти 30 млн поездок. Учитывая, что сняты карантинные ограничения – данная цифра будет только увеличиваться.

Напомню, школьникам при входе в автобус необходимо валидировать транспортную карту, так как это позволяет нам видеть пассажиропоток, востребованность тех или иных маршрутов, определять новые маршрутные линии и др.

Бесплатный проезд для несовершеннолетних – не временная, а постоянная мера. Кроме того, бесплатным проездом пользуются также льготные категории граждан, в числе которых пенсионеры, люди с инвалидностью и др.», - написал аким столицы.







