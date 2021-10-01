Бесплатный проезд для пожилых организовали 1 октября в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске проезд для пожилых людей 1-го октября сделали бесплатным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в День пожилых людей проезд в общественном транспорте бесплатный для всех пенсионеров по возрасту.

Чтобы бесплатно проехать в общественном транспорте, нужно предъявить пенсионное удостоверение.

В День пожилых в Петропавловске пройдут праздничные мероприятия. В областной филармонии состоится концерт. Ветеранов чествуют на предприятиях.

Представители молодежных организаций приезжают к пожилым, которые по состоянию здоровья вынуждены оставаться дома.

В социальных сетях пользователи размещают видео из дворов многоэтажных домов, где для пожилых устроили концертную программу местные артисты.

Отметим, что в Петропавловске проживают более 4,5 тысячи пенсионеров.