Бесплатный проезд для пожилых организовали 1 октября в Петропавловске
По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в День пожилых людей проезд в общественном транспорте бесплатный для всех пенсионеров по возрасту.
Чтобы бесплатно проехать в общественном транспорте, нужно предъявить пенсионное удостоверение.
В День пожилых в Петропавловске пройдут праздничные мероприятия. В областной филармонии состоится концерт. Ветеранов чествуют на предприятиях.
Представители молодежных организаций приезжают к пожилым, которые по состоянию здоровья вынуждены оставаться дома.
В социальных сетях пользователи размещают видео из дворов многоэтажных домов, где для пожилых устроили концертную программу местные артисты.
Отметим, что в Петропавловске проживают более 4,5 тысячи пенсионеров.