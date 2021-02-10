Бесплатный проезд для пенсионеров с минимальной пенсией хотят сделать в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее планируют сделать проезд бесплатным для пенсионеров с минимальной пенсией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В ведомстве сообщили, что с текущего года проезд в общественном транспорте будет бесплатным для инвалидов 1 и 2 группы, пенсионеров, получающих минимальную пенсию. А для детей-инвалидов, пострадавших вследствие испытаний на территории Семипалатинского ядерного полигона будет создан реабилитационный центр на 150 койко-мест. Об этом, выступая с отчетом о социально-экономическом развитии районе за прошлый год, сообщил аким города Семей Нурымбет Сактаганов.

​«В наших планах предоставить льготы за проезд со скидкой 50% в общественном транспорте, пенсионерам старше 70 лет. А также предоставить пенсионерам старше 70 лет льготы за проезд со скидкой 50% в общественном транспорте. Кроме того, планируем предоставить бесплатный проезд для всех категорий инвалидности I и II группы, включая пенсионеров, которые получают минимальную зарплату. До этого бесплатный проезд предоставлялся для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов по зрению I и II группы», – сказал Н.Сактаганов.

«Вместе с тем, вопрос социальной поддержки и защиты граждан уязвимой категории остаётся актуальным. В связи с этим, в прошлом году адресной социальной помощью были охвачены более 3 тыс. семей на сумму 1,3 млрд. тенге. 283 семей получили жилье, в том числе 147 многодетных и 85 социально-уязвимых семей. Особо хочу подчеркнуть, что в этом году для детей-инвалидов, пострадавших вследствие испытаний на территории Семипалатинского ядерного полигона будет создан реабилитационный центр на 150 койко-мест», - отметил аким.

В целом, в 2020 году в Семее введено 13 объектов водоснабжения и водоотведения. Реконструировано 5,5 километров водопроводных сетей. Установлено 808 современных энергоэффективных светильников по улицам Бозтаева и Кабанбай батыра, а также развязки правого и левого берега. Отремонтировано 50 километров автомобильных дорог на 3,7 млрд. тенге, проведен средний ремонт 46 км автодороги «Семей-Кайнар» на 1,6 млрд. тенге.

В ходе онлайн-отчета ряд актуальных вопросов, решение которых ждут жители были озвучены ими через Zoom.

«Все прекрасно знают, что этой зимой в квартирах было очень холодно. Были частые аварии на котельной 103. Почему теплоисточники не готовятся к отопительному сезону еще летом. Скажите, какая работа будет проведена в этом году по подготовке к зиме, предусмотрены ли на эти цели денежные средства? Также каким образом осуществляется контроль за работой общественного транспорта в вечернее время. Жители уже к восьми часам вечера с трудом уезжают домой», – спросили жители города.

По словам акима города, в отопительный сезон 2020-2021 годы действительно имелись проблемы в теплоисточнике 103-103А. В настоящее время до разработан план мероприятий, который позволит безаварийно завершить отопительный сезон. На данные цели выделено с местного бюджета 349 млн. тенге, с областного бюджета рассматривается выделение 888,8 млн. тенге. Что касается автобусных маршрутов в вечернее время, то непосредственно мониторингом занимается Центр управления пассажирскими перевозками. Из-за снижения пассажиропотока в вечернее время уменьшается и количество автобусов. По этой причине будет проведен анализ акиматом города Семея и руководителями автобусных парков. Как заверил Нурымбет Сактаганов, проблемный вопрос будет отработан.

В завершение онлайн-отчетной встречи аким города выделил планы на 2021 год. Запланировано выполнение работ по текущему ремонту двух подземных переходов на остановках «Народная» и «Океан» на 24 млн.тенге. Будет проведен ремонт тротуаров на площади свыше 6 тысяч квадратных метров. На автобусных остановках будут установлены 14 новых павильонов.