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Бесплатный проезд для пенсионеров организовали в День благодарности в Петропавловске

28 Февраля 2020 14:11
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Бесплатный проезд для пенсионеров организовали в День благодарности в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Первого марта, в День благодарности, петропавловские пенсионеры смогут воспользоваться услугами общественного транспорта бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акимата Петропавловска, для бесплатного проезда достаточно будет предъявить пенсионное удостоверение.

Ассоциация «СКО Автотранспортный союз» проводит эту акцию ежегодно с момента учреждения праздника.

1 марта по всей области пройдут благотворительные спектакли, концерты, мероприятия, направленные на укрепление единства и согласия народа, воспитание патриотизма у молодого поколения.


Фото: www.voxpopuli.kz
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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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