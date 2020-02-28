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Бесплатный проезд для пенсионеров организовали в День благодарности в Петропавловске
28 Февраля 2020 14:11
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Первого марта, в День благодарности, петропавловские пенсионеры смогут воспользоваться услугами общественного транспорта бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации пресс-службы акимата Петропавловска, для бесплатного проезда достаточно будет предъявить пенсионное удостоверение.
Ассоциация «СКО Автотранспортный союз» проводит эту акцию ежегодно с момента учреждения праздника.
1 марта по всей области пройдут благотворительные спектакли, концерты, мероприятия, направленные на укрепление единства и согласия народа, воспитание патриотизма у молодого поколения.
Фото: www.voxpopuli.kz
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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