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Бесплатный проект по обучению английскому языку запустили в Казахстане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
27 Октября 2020, 10:57
Бесплатный проект по обучению английскому языку запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Английский язык теперь доступен каждому. Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева анонсировал свой первый массовый, открытый клуб под названием «KAZGUU.TEA.TALK». Социальный проект направлен на усовершенствование навыка говорения, усиление практической возможности оттачивать свои знания английского языка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Методика обучения в рамках данного проекта основана на коммуникативном подходе, что обеспечивает слушателям погружение в реальные ситуации общения и взаимодействия на английском языке.

Помимо этого, данный курс вобрал в себя лучшие языковые практики, основанные на учебных программах Cambridge English, Macmillan Academy, National Geographic Publishing, Pearson Education Ltd, Oxford English, известных во всем мире своими качеством и результатами. Также большую роль в успешном достижении цели данного проекта играет опыт преподавательского состава. Курс ведут специалисты с зарубежным образованием лучших университетов мира (CambridgeUniversity, NewcastleUniversity, Leicester University и др.) имеющие международные сертификаты CELTA, TKT.

По словам директора Высшей Гуманитарной Школы КАЗГЮУ Анар Ибраевой, на сегодняшний день знание английского языка позволяет расширить горизонты возможностей и помогает продвигаться по карьерной лестнице.

«Данный проект нацелен на живое общение, когда каждый участник клуба будет вовлечен в активную беседу, дискуссию и обсуждение предложенной темы. Многие чувствуют скованность и иногда даже бояться высказать свои мысли, наши преподаватели смогут помочь в улучшении разговорного навыка и вовлечь каждого. Мы чувствуем и социальную ответственность за тех людей, у которых ограничен доступ к качественному образованию, ведь знание английского языка открывает доступ к современным информационным ресурсам, так как подавляющее большинство книг и научных статей, имеющих мировое значение, издаются на английском языке» - отметила Анар Ибраева.

Регистрация на проект уже открыта, зарегистрироваться на данный проект вы можете пройдя по ссылке: http://bit.ly/zoomteatalk. Участники, посетившие все занятия «KAZGUU TEA.TALK», получат сертификат участника данного проекта.


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