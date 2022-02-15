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Бесплатный прием пациентов с болезнью Паркинсона пройдет в Президентской клинике
15 Февраля 2022 16:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Президентской клиники проинформировала казахстанцев о том, что в Нур-Султане пройдет бесплатный прием пациентов с болезнью Паркинсона, передает МИА «Казинформ».
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«Бесплатный прием проведут для пациентов с двигательными нарушениями: треморами, дистонией, болезнью Паркинсона.
Прием проведет Раушан Таутанова – невролог-паркинсонолог.
Адрес: Президентская клиника, блок F, 2 этаж.
Дата и время приема: 19 февраля: 9:00 - 14:00 (в порядке живой очереди).
При себе нужно иметь ранее сделанные снимки и/или диски МРТ», - говорится в сообщении пресс-службы.
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