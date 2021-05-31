Бесплатный показ фильма организовали для детей их многодетных семей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В честь Международного дня защиты детей для алматинских детей из многодетных и малообеспеченных семей был организован бесплатный показ фильмов в кинотеатре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бесплатный показ детских фильмов был организован аппаратом Бостандыкского района города Алматы.

«В честь Международного дня защиты детей был организован бесплатный показ детских фильмов в кинотеатрах района для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Первый показ состоялся 28 мая. Еще один показ запланирован сегодня вечером. На мероприятие приглашены 260 детей из многодетных и малообеспеченных семей района»,- рассказала руководитель социальной сферы аппарата акима Бостандыкского района города Алматы Дина Бильдыбаева.

Кроме того, в честь праздника дети сегодня посетили парк «Мир фантазии».

«Сегодня с утра парк «Мир фантазии» посетили 300 детей. В ближайшие дни в честь Международного дня защиты детей будет организован бесплатный вход на экскурсию в государственный музей искусств имени А. Кастеева, а также поход в Алматинский зоопарк»,- добавила Дина Билдыбаева.