РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:05, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Бесплатный мастер-класс по выпечке провели для многодетных женщин в Караганде

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Центр поддержки многодетных семей «Шанырак» совместно с общественным фондом «Ана-Мама» провёл бесплатный мастер-класс по выпечке кондитерских изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Профессиональный кондитер Айжан Шалгимбаева учила мам готовить торты и пироги. Она также рассказала и о том, как получить грант на открытие своего дела.

    «Такие мастер-классы будем проводить каждую пятницу. Планируем за три недели обучить 30 мам. Наша цель – научить многодетных женщин готовить кондитерские изделия, также помочь в домашних условиях зарабатывать деньги и открыть собственное дело. Мы сотрудничаем с фондом «Ана-Мама» почти три года. Фонд регулярно оказывает благотворительную помощь малообеспеченным семьям», – говорит руководитель центра «Шанырак» Ляззат Кожахметова.





    Теги:
    Социальная поддержка Карагандинская область Общество
    Сейчас читают
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!