Бесплатный мастер-класс по выпечке провели для многодетных женщин в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Центр поддержки многодетных семей «Шанырак» совместно с общественным фондом «Ана-Мама» провёл бесплатный мастер-класс по выпечке кондитерских изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Профессиональный кондитер Айжан Шалгимбаева учила мам готовить торты и пироги. Она также рассказала и о том, как получить грант на открытие своего дела.

«Такие мастер-классы будем проводить каждую пятницу. Планируем за три недели обучить 30 мам. Наша цель – научить многодетных женщин готовить кондитерские изделия, также помочь в домашних условиях зарабатывать деньги и открыть собственное дело. Мы сотрудничаем с фондом «Ана-Мама» почти три года. Фонд регулярно оказывает благотворительную помощь малообеспеченным семьям», – говорит руководитель центра «Шанырак» Ляззат Кожахметова.







